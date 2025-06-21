В Баку насмерть сбит пешеход

В Баку автомобиль сбил пешехода.

Как передает Day.Az, Туран Абдуллаев, управляя автомобиля Changan, сбил пешехода Намига Сулейманова, 1981 г. р.

Пешеход был госпитализирован, но из-за полученных травм спасти его жизнь не удалось.

По факту возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Гёйчайской центральной районной больнице (ЦРБ) зафиксирован факт смерти.