https://news.day.az/society/1762216.html В Баку насмерть сбит пешеход В Баку автомобиль сбил пешехода. Как передает Day.Az, Туран Абдуллаев, управляя автомобиля Changan, сбил пешехода Намига Сулейманова, 1981 г. р. Пешеход был госпитализирован, но из-за полученных травм спасти его жизнь не удалось. По факту возбуждено уголовное дело.
В Баку насмерть сбит пешеход
В Баку автомобиль сбил пешехода.
Как передает Day.Az, Туран Абдуллаев, управляя автомобиля Changan, сбил пешехода Намига Сулейманова, 1981 г. р.
Пешеход был госпитализирован, но из-за полученных травм спасти его жизнь не удалось.
По факту возбуждено уголовное дело.
Ранее мы сообщали, что в Гёйчайской центральной районной больнице (ЦРБ) зафиксирован факт смерти.
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