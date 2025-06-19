https://news.day.az/society/1761871.html Несчастный случай в Гёйчайской больнице В Гёйчайской центральной районной больнице (ЦРБ) зафиксирован факт смерти. Как передает Day.Az, инцидент произошел в отделении скорой помощи. Житель села Арабхана Кюрдамирского района Захир Гулиев (1960 г.р.) пришел в ЦРБ на обследование по состоянию здоровья.
Несчастный случай в Гёйчайской больнице
В Гёйчайской центральной районной больнице (ЦРБ) зафиксирован факт смерти.
Как передает Day.Az, инцидент произошел в отделении скорой помощи.
Житель села Арабхана Кюрдамирского района Захир Гулиев (1960 г.р.) пришел в ЦРБ на обследование по состоянию здоровья. Мужчина собрался обратиться в отделение скорой помощи, когда ему внезапно стало плохо. Спустя некоторое время он скончался.
По информации, З.Гулиев долгое время страдал от проблем с сердцем.
По данному факту ведется расследование.
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