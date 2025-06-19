Несчастный случай в Гёйчайской больнице

В Гёйчайской центральной районной больнице (ЦРБ) зафиксирован факт смерти.

Как передает Day.Az, инцидент произошел в отделении скорой помощи.

Житель села Арабхана Кюрдамирского района Захир Гулиев (1960 г.р.) пришел в ЦРБ на обследование по состоянию здоровья. Мужчина собрался обратиться в отделение скорой помощи, когда ему внезапно стало плохо. Спустя некоторое время он скончался.

По информации, З.Гулиев долгое время страдал от проблем с сердцем.

По данному факту ведется расследование.

Ранее мы сообщали, что в Шабране погиб рабочий.