Посол Молдовы отметил значительный прогресс по инфраструктуре в Карабахе

Сегодняшний визит в Карабахский регион произвел на меня большое впечатление, поскольку во всех трех городах - Лачине, Шуше и Агдаме - за очень короткий период достигнут значительный прогресс как в инфраструктуре, так и в создании условий для местного населения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом журналистам сказал посол Молдовы в Азербайджане Александр Есауленко в ходе визита в Агдам.

"Это свидетельствует о том, что правительство Азербайджана действительно заботится о людях, которые исторически проживали в этих местах. Мы видим, что в этот регион вернулись жизнь и мир, и Карабах стал символом единства и процветания для азербайджанского народа. В связи с этим я хотел бы поздравить правительство Азербайджана с таким значительным успехом, достигнутым в Карабахском регионе", - заключил он.