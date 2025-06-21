Бакинский метрополитен продлит работу в этот день

В связи с проведением турнира "UFC Fight Night" в Baku Crystal Hall, Бакинский метрополитен изменит режим работы.

Как сообщает Day.Az, в ночь с 21 на 22 июня движение поездов будет продлено на 2 часа - вход на все станции останется открытым до 02:00, чтобы зрители могли беспрепятственно добраться домой после завершения мероприятия.

Дополнительные меры безопасности будут усилены на станциях "Сахил" и "Ичеришехер", расположенных вблизи арены.

Главным событием вечера станет бой между экс-чемпионом в полутяжелом весе Джамаалом Хиллом и бывшим претендентом на титул Халилом Раунтри. Вторым по значимости поединком станет встреча в легком весе между азербайджанцем Рафаэлем Физиевым и чилийцем Игнасио Бахамондесом.

Также в октагоне выступят другие представители Азербайджана - Назим Садыхов сразится с бразильцем Николасом Моттой, а Тофик Мусаев - с кыргызстанцем Миктыбеком Оролбаем.