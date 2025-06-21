Посол Иордании в Азербайджане высоко оценил рост города Шуша

Это мой второй визит в город Шуша, и я вижу, как быстро развивается этот город.

Как передает Day.Az со ссылкой на​ Trend, об этом сказал журналистам посол Иордании в Азербайджане Омар Аль Нахар в ходе визита в Карабах.

"Поздравляю с усилиями, которые предпринимает азербайджанское правительство. Это действительно заслуживает уважения, и я искренне восхищаюсь достигнутыми результатами", - подчеркнул он.

Посол отметил, что здесь можно увидеть красоту, почувствовать культуру и услышать музыку - все то, что делает город Шуша уникальным. Он также выразил надежду на то, что при следующем визите увидит еще большие успехи.

"Меня радует, что люди с удовольствием переезжают в Шушу. Население уже выросло с момента моего прошлого визита, и я уверен, что в будущем оно будет только увеличиваться", - заключил Омар Аль Нахар.

Напомним, что вчера начался визит представителей аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса в Лачинский район. В визите принимают участие послы, представители международных организаций, военные атташе - всего около 100 дипломатов.

В рамках визита они посетили киностудию Hoçazfilm и галерею Yurd. Представители ознакомились в киностудии с различными макетами, использованными в фильмах.

В галерее Yurd гостям были представлены Карабахские ковры. Особый интерес вызвали ковры, сотканные в Лачине. Гостям наглядно продемонстрировали процесс ковроткачества, в том числе, как набрасываются петли.

Сегодня иностранные дипломаты прибыли в город Шуша. Гости ознакомятся с проводимыми здесь восстановительно-строительными работами.

Ранее мы сообщали, что посол Франции Анн Буайон выразила восхищение проделанной работой в Шуше.