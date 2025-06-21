Идрис Эльба и король Чарльз запускают документальный проект о помощи молодежи

Идрис Эльба и король Великобритании Чарльз стали партнерами по созданию документального проекта для Netflix, передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.

Фильм расскажет о Королевском трасте - британской благотворительной организации, основанной в 1976 году королем Чарльзом для помощи уязвимым молодым людям. Известно, что Эльба, будучи молодым артистом, получил от фонда грант на развитие искусства, который позволил ему изучать актерское мастерство.

Документальный фильм, съемки которого начнутся на следующей неделе и который выйдет на Netflix осенью 2026 года, продюсирует компания 22 Summers, основанная Идрисом Эльбой и Дьеном Петтерле. Режиссером выступит Эшли Фрэнсис-Рой.

Помимо Петтерле, исполнительными продюсерами являются Джонатан Смит и Ева Омагоми. Шоураннер - Клэр Брэдбери.

"Королевский траст предоставил мне возможность, которая изменила мою жизнь. В то время, когда у меня не было средств для реализации своих амбиций, они предложили реальную, практическую поддержку - в том числе финансовую - которая помогла мне сделать первые шаги в развитии своей карьеры", - сказал Эльба в своем заявлении.

"Сегодня, через Фонд надежды Эльбы, я сосредоточен на создании таких же возможностей для молодых людей, которые полны потенциала, но не имеют доступа. Во всем мире миллионы людей все еще ждут, когда откроется та самая дверь. Этот документальный фильм призван пролить свет на то, что возможно, когда она открывается, и почему работа The King's Trust остается такой важной", - заключил он.