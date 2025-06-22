https://news.day.az/world/1762526.html Иран продолжит развивать ядерную энергетику Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) выступила с заявлением в связи с атаками на ядерные объекты в Фордо, Натанзе и Исфахане. Как передает Day.Az, в заявлении говорится, что атаки, совершенные в утренние часы, противоречат международному праву и Договору о нераспространении ядерного оружия.
Иран продолжит развивать ядерную энергетику
Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) выступила с заявлением в связи с атаками на ядерные объекты в Фордо, Натанзе и Исфахане.
Как передает Day.Az, в заявлении говорится, что атаки, совершенные в утренние часы, противоречат международному праву и Договору о нераспространении ядерного оружия.
В ОАЭИ подчеркнули, что, несмотря на удары по стратегическим объектам, Иран продолжит развивать ядерную энергетику и не допустит приостановки своих ядерных программ.
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