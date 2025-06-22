Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) выступила с заявлением в связи с атаками на ядерные объекты в Фордо, Натанзе и Исфахане.

Как передает Day.Az, в заявлении говорится, что атаки, совершенные в утренние часы, противоречат международному праву и Договору о нераспространении ядерного оружия.

В ОАЭИ подчеркнули, что, несмотря на удары по стратегическим объектам, Иран продолжит развивать ядерную энергетику и не допустит приостановки своих ядерных программ.