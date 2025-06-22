https://news.day.az/sport/1762522.html Дейна Уайт в Баку объявил об окончании карьеры Джона Джонса Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дейна Уайт официально объявил о завершении карьеры легендарного бойца Джона Джонса. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом Дейна Уайт сообщил на пресс-конференции в Баку после завершения турнира UFC Fight Night. "Джон Джонс больше не дерется. Он завершил карьеру.
Дейна Уайт в Баку объявил об окончании карьеры Джона Джонса
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дейна Уайт официально объявил о завершении карьеры легендарного бойца Джона Джонса.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом Дейна Уайт сообщил на пресс-конференции в Баку после завершения турнира UFC Fight Night.
"Джон Джонс больше не дерется. Он завершил карьеру. Теперь Том Аспиналл - полноценный чемпион UFC в тяжелом весе", - заявил глава промоушена.
Таким образом, британец Том Аспиналл официально возглавил дивизион, став единоличным обладателем чемпионского титула.
Ранее мы сообщали, что в Баку проходит одно из самых зрелищных спортивных событий года UFC Fight Night.
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