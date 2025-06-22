Дейна Уайт в Баку объявил об окончании карьеры Джона Джонса

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дейна Уайт официально объявил о завершении карьеры легендарного бойца Джона Джонса.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом Дейна Уайт сообщил на пресс-конференции в Баку после завершения турнира UFC Fight Night.

"Джон Джонс больше не дерется. Он завершил карьеру. Теперь Том Аспиналл - полноценный чемпион UFC в тяжелом весе", - заявил глава промоушена.

Таким образом, британец Том Аспиналл официально возглавил дивизион, став единоличным обладателем чемпионского титула.

Ранее мы сообщали, что в Баку проходит одно из самых зрелищных спортивных событий года UFC Fight Night.