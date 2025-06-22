Когда Мбаппе сможет вернуться на поле?

Нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе, скорее всего, сыграет за "сливочных" в матче 3-го тура группового этапа клубного чемпионата мира с "Ред Булл Зальцбург", который состоится 27 июня.

Как передает Day.Az, об этом сообщает журналист Серхио Киранте в соцсети Х.

В четверг, 19 июня, французский футболист был госпитализирован с острым гастроэнтеритом. Вечером указанного дня футболист вернулся в тренировочный лагерь команды.

Ранее СМИ сообщали, что участие 26-летнего нападающего в матче 2-го тура группового этапа клубного чемпионата мира с "Пачукой", который состоится 22 июня, полностью исключено. Подчёркивалось, что Мбаппе стало плохо в преддверии встречи с "Аль-Хилялем" (1:1).