Сколько человек пострадало в Израиле после иранских обстрелов?

По меньшей мере 16 человек получили ранения в Израиле в результате обстрела со стороны Ирана.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила национальная служба скорой помощи "Маген Давид адом" ("Красный щит Давида").

"Врачи и парамедики оказали медицинскую помощь и доставили в больницы 16 пострадавших", - говорится в заявлении.

По ее информации, состояние одного из пострадавших оценивается как средней степени тяжести, он получил осколочные ранения.

В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.

Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля. Уже 14 июня с утра очередная волна ракет Ирана накрыла Израиль. Израиль также продолжил наносить удары по иранской территории. К вечеру 14 июня Израиль снова начал атаки. Иранские ПВО пытались отбивать удары. Затем ближе к ночи Иран начал комбинированную атаку на Израиль с использованием ракет и БПЛА. Одновременно израильские ВВС начали бомбить Тегеран.