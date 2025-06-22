Рафаэль Физиев сообщил, с кем хотел бы подраться после победы в Баку

Азербайджанский боец UFC Рафаэль Физиев сообщил, с кем хотел бы подраться после победы, одержанной на турнире американского промоушена в Баку, сообщае Day.Az со ссылкой на İdman.biz.

Напомним, что Физиев на турнире UFC одержал победу единогласным решением судей над чилийцем Игнасио Бахамондесом.

В ходе пресс-конференции Физиев отметил, что рад вернуться к победам после трёх поражений подряд.

"До этого я трижды проигрывал. Я очень счастлив, что одержал победу в своей стране. С самого начала я ставил перед собой цель - выиграть.

Хотелось бы, чтобы моим следующим соперником стал Дэн Хукер. Он участвовал во многих кровавых боях. Мне нравится драться с высокими соперниками. Думаю, у нас мог бы получиться интересный поединок", - сказал Физиев.

Напомним, что выступающий под прозвищем "Атаман" Физиев победил чилийца Игнасио Бахамондеса. Из других азербайджанских бойцов, выходивших в октагон в эту ночь, Назим Садыхов одержал победу, а Тофик Мусаев потерпел поражение.