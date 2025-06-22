сирены в центре и на севере Израиля

Около 07:37 в связи с ракетным обстрелом из Ирана зазвучали тревожные сирены в Галилее, Гуш-Дане, Шфеле, Лахише, Иудейской низменности.

Как передает Day.Az, согласно предварительной оценке, по Израилю выпущены около 20 ракет.

Около 07:47 в центре и на юге страны снова прозвучали сирены.

В 08:00 сирены прозвучали на севере Израиля, в районе Хайфы и Галилеи

Поступают сообщения о падении ракет или обломков в пяти точках - трех на севере Израиля и двух - в округе Шфела.

Служба скорой помощи МАДА сообщает о более чем 10 точках падения ракет или обломков.

В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.

Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля. Уже 14 июня с утра очередная волна ракет Ирана накрыла Израиль. Израиль также продолжил наносить удары по иранской территории. К вечеру 14 июня Израиль снова начал атаки. Иранские ПВО пытались отбивать удары. Затем ближе к ночи Иран начал комбинированную атаку на Израиль с использованием ракет и БПЛА. Одновременно израильские ВВС начали бомбить Тегеран.