Победитель UFC Fight Night Халил Раунтри восхитился доброй энергией Баку

Впервые в Баку 21 июня прошел турнир UFC Fight Night. В рамках вечера в Baku Crystall Hall состоялись 12 боев, по 6 в основном и предварительном карде. Среди победителей в основном карде азербайджанские бойцы Назим Садыхов и Рафаэль Физиев, сообщает Trend Life.

Главным событием UFC Fight Night в Баку стал поединок между известными американскими бойцами - бывшим чемпионом UFC в полутяжёлом весе Джамалом Хиллом и бывшим претендентом на титул Халилом Раунтри Джуниор, который стал победителем.

"Бой получился отличным. Я был терпелив, не торопился, старался действовать максимально безопасно, защищать себя, выигрывать раунды. Думаю, это был продуманный, грамотный поединок. У меня феноменальный тренер и отличный геймплан. Я старался сохранять самообладание в моменты, когда хотелось броситься вперед и попробовать закончить бой досрочно. Но я сдерживал себя ради того, чтобы пройти дистанцию, набраться опыта и почувствовать ход поединка. Без лишних эмоций, без агрессии, только холодный расчёт и защита. Я счастлив, что добился победы", - отметил боец.

Одним из интересных моментов, стал выход на бой Раунтри под ритмы популярной азербайджанской мейханы "Ты кто такой? Давай, до свидания!" и русского рэпа. Напомним, что прибыв в Баку за две недели до решающего поединка, Раунтри побывал в ряде культурных учреждений столицы, совершил экскурсию по достопримечательностями, выразив свое восхищение увиденным. Он даже купил себе футболку "Карабаха" и азербайджанскую папаху как сувенир, гулял в ней по городу и даже вышел в ней на церемонию взвешивания и на битву взглядов. Не случайно, что на протяжении вечера зал активно поддерживал именно его.

"Идею с "Ты кто такой? Давай, до свидания!" мне дал один парень, с которым я общался - он рассказал, что есть популярная песня в его регионе. Я тогда сказал: "Эй, я собираюсь в Баку, нужно что-то, чтобы людям там понравится, что они знают". Он показал мне эту песню, а потом я уже нашёл эту композицию... В Баку столько доброй энергии - люди приветливые, открытые, гостеприимные. Мне даже трудно было настроиться на бой. Все улыбаются, поддерживают. И я подумал: "О, мой Бог, как же здесь классно, какие же люди добрые. В Азербайджане все замечательно!", - добавил победитель UFC Fight Night.