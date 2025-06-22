США сбросили более 10 бомб на ядерный объект в Иране

США сбросили 12 бомб с 6 бомбардировщиков В-2 по ядерному объекту Фордо в Иране.

Как передает Day.Az, информацию об этом распространило CNN.

На ядерный объект в Натанзе было сброшено 2 бомбы.

Одновременно с подводных лодок были нанесены удары 30 крылатыми ракетами TLAM по ядерным объектам в Натанзе и Исфахане.