https://news.day.az/world/1762536.html

США сбросили более 10 бомб на ядерный объект в Иране - ВИДЕО

США сбросили 12 бомб с 6 бомбардировщиков В-2 по ядерному объекту Фордо в Иране. Как передает Day.Az, информацию об этом распространило CNN. На ядерный объект в Натанзе было сброшено 2 бомбы. Одновременно с подводных лодок были нанесены удары 30 крылатыми ракетами TLAM по ядерным объектам в Натанзе и Исфахане.