Иран пригрозил США сокрушительным ответом

Вооружённые силы Ирана дадут сокрушительный и вызывающий сожаление ответ на атаки США на территорию страны.

Как передаёт Day.Az, об этом говорится в заявлении Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Ирана.

Согласно заявлению, иранские военные отследили маршрут полёта самолётов, участвовавших в ударе США по Ирану, и определили их местоположение.

В документе подчёркивается, что наличие большого количества американских военных баз в регионе делает США уязвимыми и увеличивает масштабы возможных ответных ударов.

"Иранская ядерная программа, имеющая исключительно мирный характер, не будет уничтожена никакими атаками. Напротив, иранские учёные продолжат её развитие", - отмечается в заявлении.

В ночь на 22 июня американский президент Дональд Трамп сообщил, что ВВС США провели успешную атаку на "три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан". Он заявил, что Тегерану следует согласиться на прекращение конфликта.