В Иране сообщают о потерях после удара Израиля по провинции Кум

В результате воздушных ударов Израиля по провинции Кум, расположенной в центральной части Ирана, погибли четверо военнослужащих Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).

Как передаёт Day.Az, об этом местным СМИ сообщил представитель управления по чрезвычайным ситуациям провинции Кум и заместитель губернатора Муртаза Хейдари.

По его словам, в ходе удара, нанесённого по штабу "Шахид Мустафа Хомейни", также получили ранения ещё двое военнослужащих.

В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.

Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля. Уже 14 июня с утра очередная волна ракет Ирана накрыла Израиль. Израиль также продолжил наносить удары по иранской территории. К вечеру 14 июня Израиль снова начал атаки. Иранские ПВО пытались отбивать удары. Затем ближе к ночи Иран начал комбинированную атаку на Израиль с использованием ракет и БПЛА. Одновременно израильские ВВС начали бомбить Тегеран.