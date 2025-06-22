МАГАТЭ созовет экстренное заседание по Ирану

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) созовёт срочное заседание в связи с чрезвычайной ситуацией в Иране.

Как передаёт Day.Az, об этом написал в соцсети X генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"На фоне чрезвычайной ситуации в Иране я созываю на завтра срочное заседание Совета управляющих МАГАТЭ", - заявил Гросси.

В ночь на 22 июня американский президент Дональд Трамп сообщил, что ВВС США провели успешную атаку на "три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан". Он заявил, что Тегерану следует согласиться на прекращение конфликта.