https://news.day.az/world/1762561.html МАГАТЭ созовет экстренное заседание по Ирану Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) созовёт срочное заседание в связи с чрезвычайной ситуацией в Иране. Как передаёт Day.Az, об этом написал в соцсети X генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. "На фоне чрезвычайной ситуации в Иране я созываю на завтра срочное заседание Совета управляющих МАГАТЭ", - заявил Гросси.
МАГАТЭ созовет экстренное заседание по Ирану
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) созовёт срочное заседание в связи с чрезвычайной ситуацией в Иране.
Как передаёт Day.Az, об этом написал в соцсети X генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
"На фоне чрезвычайной ситуации в Иране я созываю на завтра срочное заседание Совета управляющих МАГАТЭ", - заявил Гросси.
В ночь на 22 июня американский президент Дональд Трамп сообщил, что ВВС США провели успешную атаку на "три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан". Он заявил, что Тегерану следует согласиться на прекращение конфликта.
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