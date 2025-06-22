Китай решительно осудил атаку США по Ирану

Министерство иностранных дел Китая решительно осудило атаку Соединенных Штатов на Иран и удары по ядерным объектам, находящимся под контролем Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, в МИД КНР подчеркнули, что удары США по Ирану серьезно нарушают цели и принципы Устава ООН и международного права, а также обостряют напряженность на Ближнем Востоке.

Там отметили, что Пекин призывает все стороны конфликта, в особенности Израиль, как можно скорее прекратить огонь и начать переговоры между сторонами.

В ночь на 22 июня американский президент Дональд Трамп сообщил, что ВВС США провели успешную атаку на "три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан". Он заявил, что Тегерану следует согласиться на прекращение конфликта.