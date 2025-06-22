ОАЭ выразили обеспокоенность напряженностью в регионе после атаки США

ОАЭ выразили обеспокоенность напряженностью в регионе после атаки на иранские ядерные объекты и призвали вовлеченные стороны к деэскалации.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении эмиратского внешнеполитического ведомства.

"Объединенные Арабские Эмираты выразили глубокую обеспокоенность сохраняющейся напряженностью в регионе и атаками на иранские ядерные объекты. Необходимо немедленно прекратить эскалацию, чтобы избежать опасных последствий и дальнейшего усиления нестабильности", - указали в министерстве.

США в заявлении ведомства не упоминаются.

В ночь на 22 июня американский президент Дональд Трамп сообщил, что ВВС США провели успешную атаку на "три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан". Он заявил, что Тегерану следует согласиться на прекращение конфликта.