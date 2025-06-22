ОАЭ выразили обеспокоенность напряженностью в регионе после атаки США
ОАЭ выразили обеспокоенность напряженностью в регионе после атаки на иранские ядерные объекты и призвали вовлеченные стороны к деэскалации.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении эмиратского внешнеполитического ведомства.
"Объединенные Арабские Эмираты выразили глубокую обеспокоенность сохраняющейся напряженностью в регионе и атаками на иранские ядерные объекты. Необходимо немедленно прекратить эскалацию, чтобы избежать опасных последствий и дальнейшего усиления нестабильности", - указали в министерстве.
США в заявлении ведомства не упоминаются.
В ночь на 22 июня американский президент Дональд Трамп сообщил, что ВВС США провели успешную атаку на "три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан". Он заявил, что Тегерану следует согласиться на прекращение конфликта.
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