https://news.day.az/world/1762608.html

Кадры удара по Ахвазу - ВИДЕО

Израильское ТВ покащзывает видео, как утверждается, израильской атаки по военному объекту в районе Ахваз на юго-западе Ирана. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Дата и подробности удара не уточняются. В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана.