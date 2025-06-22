Одна из авиакомпаний отменила рейсны на Ближний Восток

Авиакомпания Air Astana отменила рейсы на Ближний Восток, передает Day.Az.

В связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке Air Astana отменяет на 23 июня следующие рейсы:

KC191/192/Атырау-Дубаи-Атырау;

KC205/206/Астана-Дубаи-Астана;

KC897/898/Алматы-Дубаи-Алматы;

KC655/656/Астана-Доха-Астана.