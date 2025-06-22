https://news.day.az/world/1762650.html Одна из авиакомпаний отменила рейсны на Ближний Восток Авиакомпания Air Astana отменила рейсы на Ближний Восток, передает Day.Az. В связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке Air Astana отменяет на 23 июня следующие рейсы: KC191/192/Атырау-Дубаи-Атырау; KC205/206/Астана-Дубаи-Астана; KC897/898/Алматы-Дубаи-Алматы; KC655/656/Астана-Доха-Астана.
Одна из авиакомпаний отменила рейсны на Ближний Восток
Авиакомпания Air Astana отменила рейсы на Ближний Восток, передает Day.Az.
В связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке Air Astana отменяет на 23 июня следующие рейсы:
KC191/192/Атырау-Дубаи-Атырау;
KC205/206/Астана-Дубаи-Астана;
KC897/898/Алматы-Дубаи-Алматы;
KC655/656/Астана-Доха-Астана.
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