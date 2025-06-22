Папа Римский предупредил весь мир

Папа Римский предупредил о возможной "непоправимой пропасти" после ударов США по Ирану и призвал к прекращению войны на Ближнем Востоке, передает Day.Az.

"Каждый член международного сообщества несёт моральную ответственность: остановить трагедию войны, прежде чем она превратится в непоправимую пропасть... никакая победа не может оправдать слезы матерей или страх детей", - сказал он.

В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.

Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля. Уже 14 июня с утра очередная волна ракет Ирана накрыла Израиль. Израиль также продолжил наносить удары по иранской территории. К вечеру 14 июня Израиль снова начал атаки. Иранские ПВО пытались отбивать удары. Затем ближе к ночи Иран начал комбинированную атаку на Израиль с использованием ракет и БПЛА. Одновременно израильские ВВС начали бомбить Тегеран.