Автор: Зульфугар ИБрагимов

Появившаяся несколько дней назад информация о планах по возобновлению деятельности казино в Азербайджане была встречена неоднозначно. Появились слухи и домыслы, и, наконец, сегодня вопрос прояснился. Да, казино будут разрешены, но только на искусственно создаваемых земельных участках на Каспии. Жуткие картины повсеместного открытия игорных заведений оказалась плодом воображения некоторых представителей общества. На самом же деле все обстоит иначе.

В субботу Милли Меджлис принял в первом чтении законопроект о внесении изменений в закон "О создании искусственного земельного участка в азербайджанском секторе Каспийского моря (озера)".

Согласно внесенным изменениям, виртуальные азартные игры остаются под запретом. Напомним, что онлайн-казино были запрещены в 2018 году. В законодательство вводится новая статья, которая полностью запрещает организацию азартных игр в виртуальном формате в какой бы то ни было форме, в том числе проведение финансовыми учреждениями платежных операций, связанных с участием в виртуальных азартных играх.

Если до января 1998 года, когда был вынесен запрет на деятельность казино в Азербайджане, игорные заведения открывались кем попало и где попало, теперь казино будут иметь право открывать только юридические лица, имеющие специальные лицензии, выданные соответствующими госструктурами. Очень важно при этом заключение гражданской безупречности желающего открыть казино лица. Более того, порядок организации азартных игр так же будет определяться указанной госструктурой. Будет также определен орган, который будет осуществлять контроль деятельности казино. Контроль будет строгим. Организаторам и операторам придется соблюдать достаточно жесткие требования, предъявляемые к подобной деятельности в стране

Лица в возрасте до 21 года в казино допускаться не будут.

Когда в 1998 году в Азербайджане запретили казино, ситуация в стране была очень непростой. Кто помнит, игорные заведения открывались в каждой подворотне, и часто в них толпились как раз подростки. Эти заведения становились источником криминала, осложняя и без того сложную ситуацию в стране. Наличие массы нелегальных игорных заведений в стране с полуразрушенной экономикой и оккупированной территорией порождало многие риски.

Сегодня ситуация совершенно другая. Согласно законодательству, казино будут открываться только в специально отведенных для этого местах и только на искусственно созданных земельных участках на побережье. Кроме того, лицензия на организацию азартных игр будет очень недешевой. И помимо пользы для государственного бюджета, это также гарантия того, что казино не станут открываться по всему побережью. Казино это очень доходный бизнес, и потому он должен контролироваться государством и служить его интересам.

Нигде в мире игорный бизнес не действует сам по себе. Это одно из самых популярных развлечений в мире, приносящее большую прибыль. Но, опять же, как бизнес, сопряженный с определенными рисками, он должен быть под контролем. Поэтому законодательное регулирование игорного бизнеса очень важно. Азербайджан намного повысил свой статус, стал намного привлекательнее для иностранцев, и именно на них делается расчет в решении о возвращении казино, которых не было в стране почти тридцать лет.

Растет поток туристов в Азербайджан. При нынешнем геополитическом раскладе, количество безопасных стран в мире стремительно сокращается, поэтому Азербайджан все чаще попадает в поле зрения зарубежных граждан. Настал момент, когда помимо экскурсий по историческим местам и знакомства туристов с национальной кухней возникла необходимость в обеспечении разнообразия их досуга. В частности, в расширении палитры развлечений. Поэтому открытие казино в туристических зонах было бы правильным шагом. Во-первых, это повысило бы интерес к отдыху в Азербайджане и начало бы привлекать, так сказать, вип-туристов. Во-вторых, это стало бы значительным вкладом в экономику страны и способствовало бы росту количества рабочих мест.

В-третьих, не нужно сбрасывать со счетов местных любителей азартных игр, которые специально ездят для этого за рубеж и оставляют свои деньги там, в то время как они могли бы остаться в стране. Так, подсчитано, что 20 процентов доходов казино в Грузии приходятся на долю граждан Азербайджана. То есть открытие казино в самом Азербайджане остановит отток капиталов из страны. Кстати, Грузия опережает Азербайджан по объему доходов от туризма, и одной их основных причин этого является развитой игорный бизнес. В 2024 году оборот сектора казино в Грузии составил 28 миллиардов долларов. И, как мы уже сказали, 20 процентов этой суммы оставлено гражданами Азербайджана. А ведь эти миллиарды могли поступать в отечественный бюджет.

Общий оборот мировой индустрии казино уже превысил полтриллиона долларов. В 2024 году он составил 580 миллиардов долларов. Прогнозируется, что к 2028 году оборот достигнет 745 миллиардов долларов.

Немалый доход приносит игорный бизнес в Казахстане, Узбекистане, России. В Монако, Макао, Лас-Вегасе и других местах сектор казино является основной экономической опорой. Индустрия казино обеспечивает стабильный и высокий налоговый поток в государственный бюджет.

Или же возьмем Объединенные Арабские Эмираты, где азартные игры много лет были полностью запрещены. До 2023 года рынок азартных игр в ОАЭ находился в серой зоне, любые азартные игры были запрещены и карались уголовной ответственностью. И что мы видим сегодня? Сегодня в Эмиратах строится первое казино. В 2023 году с этой целью был создан федеральный регулирующий орган, который приступил к разработке нормативной базы для сферы азартных игр и лотерей. В 2027 году Рас-Аль-Хайме будет построен интегрированный курорт с игорным домом.

И, будем откровенны, официальный запрет на игорный бизнес не стал панацеей. В Азербайджане все равно продолжали тайно действовать игорные заведения. За годы запрета правоохранительными органами не раз выявлялись подобные заведения. Онлайн-казино вообще превратились в источник мошенничества. Поэтому говорить о том, что с решением от 1998 года азартные игры исчезли с лица страны полностью, нельзя. Легализация игорного бизнеса как раз может помочь в борьбе с незаконными казино. Нет сомнения, что открытие казино, например, в таком популярном туристическом месте, как Sea Breeze, оттянет посетителей незаконных игровых заведений, которые с удовольствием покинут серую зону. Если есть спрос, нужно его направить в законное русло.

Времена меняются, и желательно от этих перемен не отставать.