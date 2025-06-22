Трамп заявил, что Фордо больше не существует

Президент США Дональд Трамп сделал репост записи в своей социальной сети Truth с заявлением: "Фордо больше нет", передает Day.Az.

Ранее Трамп сообщил о результативном ударе американской авиации по иранским ядерным объектам, в ходе которого были уничтожены три стратегических объекта. В своем обращении он потребовал от Ирана прекратить военные действия против Израиля.