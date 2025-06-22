https://news.day.az/world/1762500.html Трамп заявил, что Фордо больше не существует Президент США Дональд Трамп сделал репост записи в своей социальной сети Truth с заявлением: "Фордо больше нет", передает Day.Az. Ранее Трамп сообщил о результативном ударе американской авиации по иранским ядерным объектам, в ходе которого были уничтожены три стратегических объекта.
Трамп заявил, что Фордо больше не существует
Президент США Дональд Трамп сделал репост записи в своей социальной сети Truth с заявлением: "Фордо больше нет", передает Day.Az.
Ранее Трамп сообщил о результативном ударе американской авиации по иранским ядерным объектам, в ходе которого были уничтожены три стратегических объекта. В своем обращении он потребовал от Ирана прекратить военные действия против Израиля.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре