В Иране заявили об отсутствии утечек радиации после ударов США по ядерным объектам

Национальный центр ядерной безопасности (НЦЯБ) Ирана официально обвинил США в нанесении ударов по объектам в Исфахане, Натанзе и Фордо, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В ведомстве заявили, что американские власти нарушили нормы международного права, в том числе Договор о нераспространении ядерного оружия.

По данным центра, на ядерных объектах в Исфахане, Натанзе и Фордо после ударов со стороны США не зафиксировано признаков радиоактивного загрязнения.

До этого советник председателя парламента Ирана по стратегическим вопросам Мехди Мохаммади заявил, что Иран эвакуировал ядерный объект в Фордо до начала атаки США, поэтому он не получил непоправимого ущерба. По его словам, "знания невозможно разбомбить". Заместитель политического директора иранского гостелевидения Хасан Абедини сказал, что "американцы просчитались", поскольку Иран ранее эвакуировал все материалы с трех ядерных объектов, которые подверглись ударам США.