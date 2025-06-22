https://news.day.az/world/1762542.html

ВВС Израиля начали новую серию атак на военные объекты в Иране

Израильские военно-воздушные силы начали осуществлять еще одну серию ударов по военным целям на западе Ирана. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана.