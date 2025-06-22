Ожидается усиление ветра

Национальная служба гидрометеорологии Азербайджана объявила жёлтое и оранжевое предупреждения в связи с ожидаемыми с 22 по 24 июня ветреной погодой в Баку, на Абшеронском полуострове, а также в ряде регионов страны.

Как сообщили Day.Az в ведомстве, в Нахчыванской АР, Шамкире, Самухе, Гёйгёле, Гедабеке, Огузе, Шемахе, Ширване, Агсу, Габале, Исмаиллы, Сальянe, Джалилабаде, Билясуваре, Лерике, Ярдымлы, Астаре, Лянкяране, Масаллы, Шабране, Хачмазе, Кубе, Гусаре, Хызы, Сиязене, Агдаме, Агджабеди, Имишли, Зердабе, Кюрдямире, Бейлагане, Саатлы, Сабирабаде, Гёйчае, Учаре, Агдаше, Кяльбаджаре, Лачине, Зангилане, Физули, Шуше, Ходжавенде, Ханкенди, Агдере, Джебраиле и Губадлы ожидается северо-западный ветер с порывами до 13,9-20,7 м/с.

В Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Шеки, Балакене, Гахе, Закатале, Геранбое, Нафталане, Мингячевире, Дашкесане, Евлахе, Барде, Тертере, Гяндже, Казахе, Агстафе, Товузе, Гобустане, Нефтчале, Гаджигабуле ветер северо-западного направления местами усилится до 20,8-28,4 м/с.