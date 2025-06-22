Госструктуры Бахрейна переходят на удалённый режим работы из-за ударов по Ирану

Власти Бахрейна после ударов США по иранским ядерным объектам перевели 70% сотрудников государственных учреждений на удаленный режим работы.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, соответствующее решение обусловлено "текущими региональными событиями", сообщило Бюро государственной службы в правительстве Бахрейна.

Кроме того, власти страны призвали граждан и резидентов воздержаться от использования основных автомобильных дорог без крайней необходимости. Как сообщило Бахрейнское информационное агентство, снижение трафика позволит "эффективно использовать дороги соответствующим органам".

На территории Бахрейна базируется Пятый флот США, который играет ключевую роль в обеспечении американского военного присутствия в Персидском заливе. Иран неоднократно заявлял, что американские военные базы на Ближнем Востоке станут законной целью для иранских атак, если США нанесут удары по исламской республике.

В ночь на 22 июня американский президент Дональд Трамп сообщил, что ВВС США провели успешную атаку на "три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан". Он заявил, что Тегерану следует согласиться на прекращение конфликта.