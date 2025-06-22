Столбы дыма над Фордо

СМИ публикуют кадры столба дыма, поднимающегося над поражённым ядерным объектом Фордо в Иране.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

В ночь на 22 июня американский президент Дональд Трамп сообщил, что ВВС США провели успешную атаку на "три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан". Он заявил, что Тегерану следует согласиться на прекращение конфликта.

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