https://news.day.az/world/1762574.html

Столбы дыма над Фордо - ВИДЕО

СМИ публикуют кадры столба дыма, поднимающегося над поражённым ядерным объектом Фордо в Иране. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. В ночь на 22 июня американский президент Дональд Трамп сообщил, что ВВС США провели успешную атаку на "три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан".