https://news.day.az/world/1762574.html Столбы дыма над Фордо - ВИДЕО СМИ публикуют кадры столба дыма, поднимающегося над поражённым ядерным объектом Фордо в Иране. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. В ночь на 22 июня американский президент Дональд Трамп сообщил, что ВВС США провели успешную атаку на "три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан".
Столбы дыма над Фордо - ВИДЕО
СМИ публикуют кадры столба дыма, поднимающегося над поражённым ядерным объектом Фордо в Иране.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
В ночь на 22 июня американский президент Дональд Трамп сообщил, что ВВС США провели успешную атаку на "три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан". Он заявил, что Тегерану следует согласиться на прекращение конфликта.
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