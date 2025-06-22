https://news.day.az/world/1762649.html В Иране вспыхнули масштабные протесты - ВИДЕО Масштабные антиизраильские и антиамериканские демонстрации проходят в Иране. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. На видео обстановка в Тегеране. Представляем вашему вниманию эти кадры:
В Иране вспыхнули масштабные протесты - ВИДЕО
Масштабные антиизраильские и антиамериканские демонстрации проходят в Иране.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
На видео обстановка в Тегеране.
Представляем вашему вниманию эти кадры:
В ночь на 22 июня американский президент Дональд Трамп сообщил, что ВВС США провели успешную атаку на "три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан". Он заявил, что Тегерану следует согласиться на прекращение конфликта.
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