В Иране вспыхнули масштабные протесты

Масштабные антиизраильские и антиамериканские демонстрации проходят в Иране.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

На видео обстановка в Тегеране.

Представляем вашему вниманию эти кадры:

В ночь на 22 июня американский президент Дональд Трамп сообщил, что ВВС США провели успешную атаку на "три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан". Он заявил, что Тегерану следует согласиться на прекращение конфликта.