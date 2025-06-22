США обратились к Китаю с просьбой

Соединенные Штаты призывают власти Китая убедить Иран не перекрывать Ормузский пролив.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News.

"Я призываю китайское правительство в Пекине позвонить им по этому поводу, так как они сами сильно зависят от Ормузского пролива в плане [транспортировки] своей нефти", - сказал госсекретарь.

В ночь на 22 июня американский президент Дональд Трамп сообщил, что ВВС США провели успешную атаку на "три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан". Он заявил, что Тегерану следует согласиться на прекращение конфликта.