Иран ответит на удары США

Соединенные Штаты должны получить ответ на удары по трем ядерным объектам в Иране.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом президент исламской республики Масуд Пезешкиан заявил во время телефонного разговора со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном.

"США напали на нас. Что бы вы сделали, оказавшись в подобной ситуации? Естественно, они должны получить ответ", - сказал Пезешкиан, отвечая на призыв Макрона проявить сдержанность. Слова президента Ирана приводит его администрация.

"Наш народ никогда не склонится перед силой и запугиванием и, конечно, соответствующим образом ответит на агрессию", - добавил Пезешкиан. По словам иранского президента, Тегеран всегда заявлял о готовности вести переговоры, но "другая сторона потребовала капитуляции иранского народа".

Пезешкиан отметил, что Тегеран приветствовал переговоры с Вашингтоном по иранской ядерной программе, но США атаковали ядерные объекты на территории исламской республики. "Дипломатия работает, когда стороны придерживаются своих обязательств, а не когда одна из сторон нападает на другую и разрушает доверие", - подчеркнул иранский президент.

С апреля 2025 года Иран и США вели непрямые переговоры при посредничестве Омана для урегулирования ситуации вокруг ядерной программы Тегерана. После нескольких попыток достичь нового соглашения консультации оказались под угрозой срыва из-за разногласий по вопросу обогащения урана. Шестой раунд переговоров между делегациями двух стран был запланирован на 15 июня в Маскате, однако после атаки Израиля на Иран консультации были отменены. В ночь на 22 июня США нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране.