Нетаньяху оставил записку у Стены плача и помолился

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после ударов США по Ирану пришел к Стене плача в Иерусалиме, где оставил записку и помолился.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, видеозапись этого момента размещена на его странице в X.

К важнейшей для иудеев святыне он пришел в кипе, накинув на плечи талит - особое иудейское молитвенное облачение в виде большого покрывала с полосами. Нетаньяху напомнил, что до этого был у Стены плача десять дней назад - перед началом израильской операции против Ирана. Тогда он тоже оставил там записку со словами: "Вот, народ как лев встанет". Эта цитата из библейского текста стала и основой для названия всей операции.

"Сегодня я нахожусь на том же месте и вкладываю новую записку: "Вот, народ как лев встал". Народ Израиля жив! Мы продолжим творить чудеса и великие дела, чтобы гарантировать вечность Израиля на поколения. Я горжусь нашим народом!" - сказал Нетаньяху.

Стена плача (она же Западная стена) - единственный сохранившийся фрагмент храмового комплекса в Иерусалиме, разрушенного римлянами в 70 году н. э. Иерусалимский храм был главной святыней иудеев, после его разрушения стена стала одним из основных мест паломничества. Среди молящихся распространен обычай оставлять в щелях между каменными блоками записки с молитвами и обращениями к Богу.

Упомянутая Нетаньяху цитата взята из книги Бемидбар - четвертой по счету в иудейской Торе. В христианском каноне она соответствует ветхозаветной книге Чисел и входит в состав Пятикнижия Моисеева. Эта фраза - фрагмент пророчества Валаама, к которому обратился моавитский царь Валак, желавший остановить продвижение евреев на земли Ханаана. С этой целью Валак обратился к прорицателю с просьбой проклясть народ Израиля, но Валааму во сне раз за разом являлся Бог, вместо проклятий вкладывавший в его уста благословения для евреев и предсказания об их победе над врагами. Одно из них и цитирует Нетаньяху, полностью оно звучит так: "Вот, народ как львица встает и как лев поднимается; не ляжет, пока не съест добычи и не напьется крови убитых".

Операция Израиля против Ирана

Израиль в ночь на 13 июня начал военную операцию против Ирана, заявив ее целью уничтожение ядерной и ракетной программ Тегерана. Операция получила название "Народ как лев" (на иврите: "Ам ке-лави") - такое официальное наименование используется в официальных заявлениях на иврите и в выступлениях Нетаньяху и других политиков и военных. В заявлениях на английском языке используется адаптированный вариант - "Восстающий лев" (по-английски: Rising Lion). Этого варианта придерживается в своих обращениях и сам Нетаньяху, часто выступающий на английском.

Исламская республика осуществила ответную атаку. В последующие дни страны вновь обменивались ударами. Обе стороны сообщили о погибших и пострадавших в результате этих атак и признали попадания по ряду объектов. Россия осудила действия Израиля и выразила готовность стать посредником в урегулировании конфликта.

В ночь на 22 июня Трамп сообщил, что США провели успешную атаку на три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Он заявил, что Тегерану следует согласиться на прекращение конфликта. Нетаньяху в свою очередь сообщил, что удары США наносились в тесной координации с Израилем, назвал это решение историческим и поблагодарил Трампа за этот шаг.