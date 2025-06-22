https://news.day.az/world/1762644.html В Тегеране задержаны террористы В Тегеране задержаны четыре человека, планировавшие совершить теракт. Как передаёт Day.Az, об этом заявил официальный представитель судебной системы Ирана Асгар Джахангири. По его словам, в одной из провинций страны была выявлена квартира, где находились лица, готовившие теракт. В результате проведённой операции они были обезврежены.
В Тегеране задержаны террористы
В Тегеране задержаны четыре человека, планировавшие совершить теракт.
Как передаёт Day.Az, об этом заявил официальный представитель судебной системы Ирана Асгар Джахангири.
По его словам, в одной из провинций страны была выявлена квартира, где находились лица, готовившие теракт. В результате проведённой операции они были обезврежены.
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