https://news.day.az/world/1762644.html

В Тегеране задержаны террористы

В Тегеране задержаны четыре человека, планировавшие совершить теракт. Как передаёт Day.Az, об этом заявил официальный представитель судебной системы Ирана Асгар Джахангири. По его словам, в одной из провинций страны была выявлена квартира, где находились лица, готовившие теракт. В результате проведённой операции они были обезврежены.