https://news.day.az/world/1762612.html

ПВО Ирана активировано в небе над Йездом

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Ирана приведены в действие над провинцией Йезд на востоке страны. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил иранский телеканал SNN. По его информации, ПВО работает по израильским воздушным целям. В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана.