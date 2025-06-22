https://news.day.az/world/1762666.html Госдеп назвал условие эскалации конфликта в Иране Перекрытие Ормузского пролива Ираном станет ужасной ошибкой. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу CBS News.
Госдеп назвал условие эскалации конфликта в Иране
Перекрытие Ормузского пролива Ираном станет ужасной ошибкой.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу CBS News.
По словам главы американского внешнеполитического ведомства, подобный шаг со стороны Тегерана приведет к масштабной эскалации конфликта, на которую будут вынуждены ответить многие страны. В частности, пояснил он, такие "суицидальные" действия Ирана могут вызвать возмущение у Китая, который зависит от поставок нефти через Ормузский пролив.
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