Госдеп назвал условие эскалации конфликта в Иране

Перекрытие Ормузского пролива Ираном станет ужасной ошибкой.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу CBS News.

По словам главы американского внешнеполитического ведомства, подобный шаг со стороны Тегерана приведет к масштабной эскалации конфликта, на которую будут вынуждены ответить многие страны. В частности, пояснил он, такие "суицидальные" действия Ирана могут вызвать возмущение у Китая, который зависит от поставок нефти через Ормузский пролив.