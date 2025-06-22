Глава МККК предупредил о рисках глобального конфликта после ударов по Ирану

Ближний Восток и весь мир могут погрузиться в войну с необратимыми последствиями в связи с эскалацией крупных военных операций на Ближнем Востоке.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении президента Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяны Сполярич.

"Интенсификация и распространение крупных военных операций на Ближнем Востоке грозит погрузить регион - и весь мир - в войну с необратимыми последствиями", - указывается в сообщении, опубликованном после ударов США по Ирану.

По словам главы МККК, мир не может "выдержать бесконечную войну", а соблюдение странами международного гуманитарного права является "обязанностью, а не выбором". Она добавила, что МККК мобилизует свои команды в Иране и Израиле для удовлетворения растущих гуманитарных потребностей региона. В то же время Сполярич подчеркнула, что "никакие гуманитарные меры не могут заменить политическую волю к приоритизации мира, стабильности и человеческой жизни".

В ночь на 22 июня американский президент Дональд Трамп сообщил, что ВВС США провели успешную атаку на "три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан". Он заявил, что Тегерану следует согласиться на прекращение конфликта.