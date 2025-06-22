Стармер призвал Иран вернуться за стол переговоров

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и султан Омана Кабус бен Саид аль-Саид повторили свой призыв к Ирану вернуться за стол переговоров по ядерной программе.

Как передает Day.Az, об этом сообщает офис британского премьера.

"Они призвали Иран вернуться за стол переговоров для поиска дипломатического решения", - говорится в пресс-релизе ведомства.

Стармер подчеркнул, что ядерная программа Ирана представляет серьезную угрозу международной безопасности и Тегерану ни в коем случае нельзя позволить разработать ядерное оружие.

В ночь на 22 июня американский президент Дональд Трамп сообщил, что ВВС США провели успешную атаку на "три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан". Он заявил, что Тегерану следует согласиться на прекращение конфликта.