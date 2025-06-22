В Иране задержан европейский шпион

В провинции Керманшах, расположенной на западе Ирана, задержаны трое человек, включая гражданина одной из европейских стран, по обвинению в шпионаже.

Как передаёт Day.Az, об этом заявил официальный представитель судебной системы Ирана Асгар Джахангири.

По его словам, у двух других задержанных были обнаружены многочисленные мобильные номера и крупная сумма денег. Установлено, что они находились в контакте с иностранными спецслужбами.

Джахангири также сообщил, что в другой провинции страны в одной из квартир были задержаны четверо террористов, ещё один покончил с собой. По его словам, они готовили теракт в Тегеране.