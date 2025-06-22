Дальновидность Президента Ильхама Алиева - очередной пример

Автор: Акпер Гасанов

Чтобы понять и признать правильность принятых ранее решений, порой нужно дать реке времени продолжить свое течение. Так происходит и со многими заявлениями и решениями Президента Азербайджана Ильхама Алиева, который однажды вывел лаконичную формулу своей успешной стратегии: "Я знаю, что, когда и как нужно делать". Сегодня я приведу пример того, насколько правильным и спасительным было ранее принятое им решение.

"Наши сухопутные границы всё ещё закрыты, то есть для поездок граждан. Мы понимаем, что это создаёт определённые трудности, но и сегодняшняя геополитическая ситуация тоже у всех на виду. Для обеспечения внутренней безопасности это единственный правильный шаг. В связи с внутренней безопасностью принимаются все необходимые меры. Есть и угрозы - реальные и потенциальные.

Соответствующие структуры активно работают для устранения этих угроз. Общественность также в нужном объёме ставится в известность по этому вопросу, информируется. Но поскольку эта область является очень чувствительной, считаю, что граждане Азербайджана понимают, что много говорить об этом было бы неуместным и вредным. Но я с полной уверенностью могу сказать: то, что последние годы наши сухопутные границы остаются закрытыми, спасло нас от очень больших катастроф. Даже сегодня, когда границы остаются закрытыми, предпринимаются опасные действия, и они пресекаются. Поэтому охрана границ защитит нас от внешних рисков", заявил глава нашего государства 23 сентября 2024 года.

Я прекрасно помню, как много раз на теме закрытых сухопутных азербайджано-иранских границ пыталась спекулировать так называемая отечественная радикальная оппозиция. Да, та самая, которая пыталась подорвать веру граждан Азербайджана в победе над Арменией, ставя под сомнение способность нашей армии одержать победу в 44-дневной войне. Потом, уже после нашей исторической победы, после освобождения Шуши, они же принялись утверждать, что оставшиеся под оккупацией наши земли, в том числе и Ханкенди, мы уж точно не вернем.

Как известно, эти земли в итоге были возвращены в результате блестяще спланированной и реализованной однодневной антитеррористической операции в Карабахском экономическом регионе. Флаг Азербайджана был поднят и в Ханкенди, территориальная целостность и суверенитет нашего государства была восстановлена полностью. Это был поистине исторический триумф стратегии Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Реализованной, с учетом преодоления сопротивления всех трех стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Просто вдумайтесь на секундочку - это США, Россия и Франция. Только гениальные военно-политический стратег и тактик мог продумать все до мельчайших деталей, прописывая рецепт восстановления нашей территориальной целостности, полного и безоговорочного восстановления всех наших земель. И таким гениальным стратегом и тактиком является Президент Ильхам Алиев.

Что дальше? Отечественные радикалы принялись обсасывать новую спекулятивную тему. Мол, российские миротворцы никогда не покинут места своего временного пребывания на азербайджанской земле. Ну что? А то, что российские миротворцы покинули места своей временной дислокации в Азербайджане, причем раньше прописанного в трехстороннем заявлении от 10 ноября 2020 года пятилетнего срока.

И это тоже, вне всякого сомнения, стало возможным благодаря четко продуманной и реализованной стратегии главы нашего государства, который входит в мировую политическую элиту, даже там выделяясь способностью принимать важнейшие решения, спасительную ценность которых понимаешь лишь спустя годы. Так обстоит и с решением о сохранении закрытой границы между Азербайджаном и Ираном.

Это решение, принятое ещё в мирное время и сохранившее силу даже в условиях кризиса, сегодня играет важную роль в обеспечении национальной безопасности Азербайджана. Оно минимизирует риски. В частности, Азербайджан избежал попыток втянуть его в конфликт между Ираном и Израилем. Закрытая граница не позволяет использовать территорию страны как транзитный пункт или канал для деструктивной деятельности.

Кроме того, закрытая сухопутная граница с Ираном исключает возможность инфильтрации вооружённых групп, радикальных элементов или разведывательной активности, которая могла бы быть направлена против азербайджанского государства. Плюс, при открытых сухопутных границах с ИРИ был возможен массовый приток беженцев из этой страны, что привело бы к серьёзному давлению на внутреннюю инфраструктуру, рынок труда и социальные системы.

Сегодня Азербайджан избавлен от этих вызовов. Говоря словами главы нашего государства, то, что наши сухопутные границы остаются закрытыми, спасло нас от очень больших катастроф. В который уже раз подчеркиваю, что это решение о закрытии границы с Ираном не было ситуативным, а стало частью продуманной стратегии Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Сегодня она снова доказала свою дальновидность.