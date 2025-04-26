Секреты успеха: Президент Ильхам Алиев напомнил о главном

Автор: Акпер Гасанов

Стратегическое партнерство с Китаем открывает значительные возможности для Азербайджана во взаимодействии в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в Пекине в интервью китайскому телеканалу CGTN (China Global Television Network).

Данное интервью, помимо всего прочего, в очередной раз четко указало на причины выбора, сделанного КНР в пользу подписания декларация о всестороннем стратегическом партнерстве с нашей страной.

"Азербайджан - активный участник Глобального Юга. Мы доказали это не только председательством в Движении неприсоединения, но и во главе COP. Азербайджан возглавляет COP29, и на одноименной конференции я лично отстаивал интересы Глобального Юга, поднимая вопросы климатических угроз, критических для многих стран",- подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

И тут стоит кое о чем детально напомнить. Азербайджан был избран председателем Движения неприсоединения (ДН) в октябре 2019 года на 18-м саммите организации, прошедшем в Баку. Избрание произошло единогласно - все 120 стран-членов ДН поддержали кандидатуру Азербайджан. Это был колоссальный успех нашего государства, стремительный рост влияния которого увидели и, что называется, занесли в протокол и в Китае.

Тем более, что в 2021 году Азербайджан получил поддержку 155 государств при избрании непостоянным членом Совета Безопасности ООН, что также свидетельствует о широкой международной поддержке нашей страны. Причем, данный статус Азербайджан приобрел уже после победы в 44-дневной войне, когда мировое армянство мобилизовало все усилия для дискредитации нашего государства. Как видим, ничего путного из этого у них не получилось.

Тем временем, председательство Азербайджана в ДН продлилось до конца 2023 года, после чего в январе 2024 года оно было передано Уганде. В течении всего срока своего председательства Азербайджан активно работал над консолидацией стран-участниц Движения неприсоединения. Наша страна сумела усилить координацию между членами, особенно в вопросах многосторонности, уважения международного права и равноправия государств.

Азербайджан организовал саммит ДН в онлайн-формате в мае 2020 года, посвящённый борьбе с пандемией. На этом саммите была инициирована идея создания Специальной рабочей группы при ООН для обеспечения равного доступа к вакцинам и медицинским средствам для развивающихся стран. Кроме того, Азербайджан последовательно поднимал вопрос о необходимости реформирования ООН, в частности, Совета Безопасности, чтобы отразить интересы стран Глобального Юга, включая членов ДН.

Под председательством Азербайджана движение усилило внимание к вопросам неоколониализма, экономического неравенства. Благодаря активности Азербайджана, Движение неприсоединения стало более заметным игроком в международной политике, особенно в дискуссиях по вопросам справедливого мирового порядка. Азербайджан предложил создать Механизм молодежного взаимодействия стран ДН и Платформу женщин-лидеров ДН для развития диалога среди молодежи и женщин.

Перечислять все важное и положительное, что сделано нашей страной в период ее председательства в ДН, можно еще очень долго. Все эти шаги, как справедливо констатировал глава нашего государства, были и отстаиванием интересов Глобального Юга. Что, конечно же, еще больше убедило официальный Пекин в важности повышения уровня отношений с Азербайджаном до уровня всестороннего стратегического партнерства.

Но была еще одна причина такого выбора со стороны Китая. Глава нашего государства подчеркнул, что Азербайджан находится между Азией и Европой, между Севером и Югом - оба транспортных коридора проходят через Азербайджан.

"Но, чтобы стать по-настоящему значимым транзитным государством, нужно поддерживать хорошие отношения с соседями и соседями соседей. Это и есть наша цель. И я думаю, что мы этого достигли", - заявил Президент Ильхам Алиев.

И это была абсолютная правда, которая по достоинству оценена в Пекине, что и привело к подписанию поистине исторического документа, предопределяющего будущее всего Южного Кавказа.