Геополитический прорыв: еще раз об итогах визита в КНР Президента Ильхама Алиева

Автор: Акпер Гасанов

Итоги поистине исторического государственного визита в Китайскую Народную Республику Президента Азербайджана Ильхама Алиева, в ходе которого была подписана декларация о всестороннем стратегическом партнерстве между нашими странами уже освещается и еще долго будет освещаться в китайских, азербайджанских, а также в иных СМИ. При этом предсказуемо грустно помалкивают провластные армянские пропагандисты.

Уверен, что даже они понимают, сколь важный рывок совершил Азербайджан, подписав столь важный документ с одной из ведущих мировых держав. Только Россия, помимо Азербайджана, имеет для Китая статус всестороннего стратегического партнера. Армении до обретения хоть какого-то статуса в глазах КНР- как до Луны пешком. Ведь именно Азербайджан - энергетическая держава Южного Кавказа.

Наши богатые месторождения нефти и газа, а главное - инфраструктура по их транспортировке в Европу, играют ключевую роль в диверсификации поставок энергоресурсов на фоне геополитической нестабильности. Проекты вроде Баку-Тбилиси-Джейхан, Южный газовый коридор и Трансадриатический газопровод (TAP) уже сделали Азербайджан не просто поставщиком, а элементом энергетической безопасности Европы. А Армения, как известно, является страной-тупиком Южного Кавказа.

Азербайджан умело балансирует между Востоком и Западом. Он сотрудничает с ЕС, Турцией, Израилем, США, Китаем, сохраняя при этом рабочие отношения с Россией и Ираном. Эта гибкая, но прагматичная внешняя политика позволяет партнёрам видеть в Баку надежного и предсказуемого игрока. Армения же шарахается из одной крайности в другую. При этом, вчера и сегодня в Ереване имел место шабаш провокаторов.

Да, в самом центре Еревана прошло факельное шествие, в начале которого были сожжены государственные флаги Турции и Азербайджана. Данная провокация доказала нежелание или неспособность руководства Армении препятствовать шагам, которые доказывают невозможность нормализации турецко-армянских и азербайджано-армянских отношений. Все это, безусловно, увидели и в Китае. Сделав соответствующие выводы.

В Пекине также понимают, что в отличие от Армении, наша активно модернизировала свои вооружённые силы, превратив их в одну из самых боеспособных армий на всем пространстве бывшего СССР. Итоги 44-дневной войны и однодневной антитеррористической операции говорят сами за себя. С тех пор наша армия стала еще сильнее. А это делает Азербайджан привлекательным партнёром для государств, заинтересованных в укреплении безопасности Черноморско-Каспийского региона.

Азербайджан стабилен экономически: он сформировал огромные золотовалютные, инвестирует в инфраструктуру и предлагает привлекательные условия для иностранных инвесторов. Как мы ранее указывали, общий объем азербайджанских инвестиций в Китай, включая вложения Государственного нефтяного фонда, составил примерно $2,1 млрд. Ясное дело, что Армения, крайне зависимая от трансфертов и поддержки диаспоры, ничем и близким к этому похвастаться не может.

Азербайджан - ключевой транзитный узел между Востоком и Западом. Именно через нашу страну проходит важная часть нового Шелкового пути. Он связывает Китай и Центральную Азию с Европой. В этом контексте надёжность и предсказуемость Азербайджана становятся его главным козырем. Армения же только тужится хоть как-то выйти из самоизоляции, но попытки эти превращаются в пытку. Наблюдать за которой КНР, ясное дело, не хочется.

Тем временем, в декларации о всестороннем стратегическом партнерстве между нашими странами четко прописано еще и то, что Азербайджан поддерживает председательство Китая в Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС) и высоко оценивает практические усилия китайской стороны по продвижению качественного развития ШОС. Азербайджан выражает готовность активно участвовать в мероприятиях "Года устойчивого развития ШОС" и углублять всестороннее сотрудничество со странами-участницами Организации.

Напомню, что созданная в 2001 году как платформа для укрепления доверия и сотрудничества между странами Евразии, сегодня ШОС превратилась в мощный геополитический альянс, охватывающий почти половину населения планеты и значительную часть мировой экономики.И Китай поддерживает повышение юридического статуса Азербайджана в ШОС.

А каков текущий юридический статус нашей страны в ШОС? Азербайджан с 2016 года имеет статус партнера по диалогу в ШОС, и за это время страна активно участвовала в мероприятиях организации, включая саммиты, форумы и экономические проекты Так вот, в свете всего происходящего, не исключено полноправное членство Азербайджана в ШОС. Это дало бы нашей стране, если очень коротко оценить последствия такого шага, дополнительную платформу для отстаивания своих национальных интересов и повышения своего влияния на международной арене.

Так что, как видим, результаты исторического визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Пекин и подписанный там важнейший документ, без всякого преувеличения, сыграет колоссальную роль в развитии нашего государства. К грусти и печали мирового армянства, которое завело страну, под названием Армения, в региональный тупик.