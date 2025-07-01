https://news.day.az/economy/1764678.html В Азербайджане разработают национальный регламент по безопасности электроустановок и оборудования В Азербайджане будут разработаны стандарты, необходимые для разработки национального технического регламента "О безопасности электроустановок и оборудования низкого напряжения". Как сообщает Day.Az, в связи с этим министерство энергетики Азербайджана завершило соответствующие работы.
В Азербайджане разработают национальный регламент по безопасности электроустановок и оборудования
В Азербайджане будут разработаны стандарты, необходимые для разработки национального технического регламента "О безопасности электроустановок и оборудования низкого напряжения".
Как сообщает Day.Az, в связи с этим министерство энергетики Азербайджана завершило соответствующие работы.
Министерство заключило контракт с Азербайджанским институтом стандартизации (AZSTAND) о разработке данных стандартов.
В то же время AZSTAND взял на себя обязательство разработать и представить указанный стандарт до конца этого года.
Согласно контракту, AZSTAND были выплачены 56 тысяч 229 манатов.
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