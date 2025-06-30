Солдаты эфиопской армии массово сдаются ополченцам

Большое количество солдат эфиопской армии сдаются ополченцам группировки "Фано" в регионе Амхара.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Ранее мы сообщали об антиправительственных протестах в африканском Того.