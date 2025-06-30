https://news.day.az/world/1764429.html Солдаты эфиопской армии массово сдаются ополченцам - ВИДЕО Большое количество солдат эфиопской армии сдаются ополченцам группировки "Фано" в регионе Амхара. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Ранее мы сообщали об антиправительственных протестах в африканском Того.
Солдаты эфиопской армии массово сдаются ополченцам - ВИДЕО
Большое количество солдат эфиопской армии сдаются ополченцам группировки "Фано" в регионе Амхара.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Ранее мы сообщали об антиправительственных протестах в африканском Того.
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