https://news.day.az/world/1764489.html "Хонда" успешно испытала многоразовую ракету - ВИДЕО Компания "Хонда" успешно завершила первый запуск и вертикальную посадку многоразовой экспериментальной ракеты на острове Хоккайдо, Япония. Как передает Day.Az, продолжительность полета 56,6 секунд., максимальная высота - 271 метр. Точность посадки: в пределах 37 см от цели.
"Хонда" успешно испытала многоразовую ракету - ВИДЕО
Компания "Хонда" успешно завершила первый запуск и вертикальную посадку многоразовой экспериментальной ракеты на острове Хоккайдо, Япония.
Как передает Day.Az, продолжительность полета 56,6 секунд., максимальная высота - 271 метр. Точность посадки: в пределах 37 см от цели.
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