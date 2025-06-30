"Хонда" успешно испытала многоразовую ракету

Компания "Хонда" успешно завершила первый запуск и вертикальную посадку многоразовой экспериментальной ракеты на острове Хоккайдо, Япония.

Как передает Day.Az, продолжительность полета 56,6 секунд., максимальная высота - 271 метр. Точность посадки: в пределах 37 см от цели.