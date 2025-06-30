Фикрет Мамедов награжден орденом "Шараф"

Фикрет Фаррух оглу Мамедов награжден орденом "Шараф".

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с этим, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

В соответствии с распоряжением, за многолетнюю плодотворную деятельность в органах юстиции и судебных органах Азербайджанской Республики Фикрет Фаррух оглу Мамедов награжден орденом "Шараф".