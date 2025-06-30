https://news.day.az/officialchronicle/1764400.html Фикрет Мамедов награжден орденом "Шараф" - РАСПОРЯЖЕНИЕ Фикрет Фаррух оглу Мамедов награжден орденом "Шараф". Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с этим, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Фикрет Мамедов награжден орденом "Шараф" - РАСПОРЯЖЕНИЕ
Фикрет Фаррух оглу Мамедов награжден орденом "Шараф".
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с этим, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
В соответствии с распоряжением, за многолетнюю плодотворную деятельность в органах юстиции и судебных органах Азербайджанской Республики Фикрет Фаррух оглу Мамедов награжден орденом "Шараф".
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