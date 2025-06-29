https://news.day.az/world/1764217.html В Турции произошел пожар в отеле - ВИДЕО Пожар произошел в небольшом отеле в историческом центре турецкой Антальи. Об этом сообщает TRT, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Инцидент произошел в квартале Калеичи. По данным канала, огонь быстро распространился на всю крышу здания и на несколько находящихся рядом построек.
В Турции произошел пожар в отеле - ВИДЕО
Пожар произошел в небольшом отеле в историческом центре турецкой Антальи. Об этом сообщает TRT, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Инцидент произошел в квартале Калеичи. По данным канала, огонь быстро распространился на всю крышу здания и на несколько находящихся рядом построек.
Сотрудники оперативных служб города оперативно прибыли на место происшествия. О пострадавших не сообщалось.
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