В Турции произошел пожар в отеле

Пожар произошел в небольшом отеле в историческом центре турецкой Антальи. Об этом сообщает TRT, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Инцидент произошел в квартале Калеичи. По данным канала, огонь быстро распространился на всю крышу здания и на несколько находящихся рядом построек.

Сотрудники оперативных служб города оперативно прибыли на место происшествия. О пострадавших не сообщалось.