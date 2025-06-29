США потребовали от НАТО конкретных действий

США ожидают выполнения союзниками по НАТО обещаний по увеличению расходов на оборону. Об этом заявил постоянный представитель США при альянсе Мэттью Уитакер, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Он подчеркнул, что "смелые заявления" должны быть подкреплены конкретными действиями. Постпред отметил, что инвестиции в оборонную промышленность способствуют созданию рабочих мест в Штатах. Он указал, что в прошлом году союзники по альянсу приобрели американскую оборонную технику на сумму около 21 миллиарда долларов.

Ранее Маск предупредил о долговом рабстве США.