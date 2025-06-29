Nissan объявил о рекордных убытках

Японский автопроизводитель Nissan по итогам последнего финансового года получил чистый убыток в размере $4,5 млрд, сообщает carscoops.com. Кроме того, Nissan приостановил выплаты дивидендов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, автокомпания объясняет убытки обесценением активов и расходами на реструктуризацию.

До этого стало известно, что Nissan планирует закрыть свои предприятия на родине и за рубежом.

Компания собирается прекратить производство на двух площадках в Японии. Первый - завод в Оппаме, который работает с 1961 года. Второй кандидат на закрытие - завод в Сенане, которым Nissan владеет лишь наполовину через компанию Nissan Shatai.

Оптимизация коснется и ряда зарубежных предприятий: закрыть планируется заводы в Южной Африке, Индии, Аргентине и Мексике. Таким образом, терпящий финансовое бедствие Nissan собирается снизить текущие расходы.