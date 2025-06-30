https://news.day.az/society/1764406.html Сколько центров соцобслуживания заработают в Азербайджане до конца года? До конца года в Азербайджане планируется открытие 5 Центров социального обслуживания. Как передает Day.Az, об этом заявил председатель правления Агентства социальных услуг при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана Вугар Бейбутов на пресс-конференции, посвященной 5-летию Агентства.
Сколько центров соцобслуживания заработают в Азербайджане до конца года?
До конца года в Азербайджане планируется открытие 5 Центров социального обслуживания.
Как передает Day.Az, об этом заявил председатель правления Агентства социальных услуг при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана Вугар Бейбутов на пресс-конференции, посвященной 5-летию Агентства.
Он отметил, что таким образом количество этих Центров будет доведено до 10.
"Приоритетом Агентства является расширение сети социальных услуг. В рамках социального заказа планируется увеличить количество Центров социальной реабилитации детей с инвалидностью и Центров услуг дневного ухода с 30 до 45 в течение нескольких лет", - добавил он.
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